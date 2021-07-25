Bayram sonrası denetimler arttı

Adıyaman'da bayram dönüşü trafik denetimleri sıklaştırıldı
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, Kurban bayramı sonrasında kent merkezinin farklı noktalarında uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde alkol, emniyet kemeri ve evraklar kontrol edildi.
Denetimlerden memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.