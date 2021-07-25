Bayram sonrası denetimler arttı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Adıyaman'da bayram dönüşü trafik denetimleri sıklaştırıldı

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, Kurban bayramı sonrasında kent merkezinin farklı noktalarında uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde alkol, emniyet kemeri ve evraklar kontrol edildi.

Denetimlerden memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti.

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