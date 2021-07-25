İki grup arasında sopalı kavga: 2 gözaltı

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Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Parkı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırası olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavgaya karıştıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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