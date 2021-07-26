Adıyaman'da kaçak kazıya 5 gözaltı

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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikilitaş köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, H.A.Ç., M.I., G T., M.R.Ü., ve M.T.'yi kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusuna başlandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2021-07-26 16:23:16



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