Başkan Kılınç, LGS şampiyonunu makamında ağırladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, LGS’de Türkiye birincileri arasında yer alan Adıyamanlı Muhammed Fatih Kablan ve ailesini makamında ağırladı.

Başkan Süleyman Kılınç, 2021 Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’nda tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye Şampiyonu olan Adıyamanlı öğrenciyi tebrik etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen programda Başkan Kılınç’ı ziyaret eden TPAO Ortaokulu öğrencilerinden Muhammet Fatih Kablan’a bundan sonraki yaşamında da başarılar dileyen Başkan Kılınç, başarıda emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik etti.

Elde edilen başarıyla Adıyaman’ın kendilerinin de göğsünü kabarttığını söyleyen başarılı öğrenci Muhammet Fatih’e çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Kılınç, tüm öğrencilerin bu başarıyı örnek almasını istedi.

Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, LGS 2021 Türkiye Şampiyonlarından Adıyamanlı öğrenci Muhammet Fatih Kablan, ailesi ve okul yöneticileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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