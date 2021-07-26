Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı

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Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 4 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek, 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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