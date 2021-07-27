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Kahta Çayı'nda binlerce balık telef oluyor Adıyaman İl Tarım Müdürlüğü, balık ölümlerinin kaçak avlanma sonucu olabileceğini açıkladı

İHA

Kahta Çayı'nda binlerce balık telef oluyor Adıyaman İl Tarım Müdürlüğü, balık ölümlerinin kaçak avlanma sonucu olabileceğini açıkladı

Adıyaman’ın Kahta Çayı’nda telef olan binlerce balık kıyılara vurdu.
Kahta Çayı’nın eski doğal güzelliği, balık ölümleri ile artık yürek burkuyor. Çevredeki köy sakinleri olaya tepki gösterdi.
Adıyaman İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili araştırmanın sürdüğü, balık ölümlerinin kaçak avlanma sonucu olabileceğini yapılan ilk incelemelerde ise su seviyesinin azalması ya da sudaki kirlilikten kaynaklı olmadığını belirtti.
Hem ölü balık kokusundan hem de balık ölümlerinden dolayı vicdanen çok rahatsız olduklarını ifade eden Esendere (Kilisk) Köyü Muhtarı Ramazan Erşahin, “Burada 25 çeşit balık yaşıyor. Bu aralar binlerce balık telef oldu. Burada hem kokudan duramıyoruz hem de bu balık ölümlerini görünce vicdanen çok rahatsız oluyoruz” şeklinde konuştu.
Yıllarca balıkçılık yapan Esendere (Kilisk) köyü sakinlerinden balıkçı Ahmet Erşahin, “Ben yıllarca balıkçılık yaptım. Ama ben böyle bir şey görmedim. Bizim Kahta Çayı’nı kuruttular. Bölgedeki köy sakinleri bu çaydan faydalanıyordu. Sadece köy sakinleri değil Kahta ilçesinden de insanlar buraya piknik yapmaya geliyordu. Birileri para kazansın diye bu kadar balık katliamı da olmaz yani. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Hayvan haklarını koruma derneklerini göreve davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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