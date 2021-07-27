İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen oldu

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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hakan Gönen atandı.

Yaklaşık 3 yıldan bu yana Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ahmet Alagöz’ün yaştan dolayı emekli olması nedeniyle yerine Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen getirildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Kahramanmaraşlı Müdür Gönen’in atanmasının hemen ardından göreve başladığı öğrenildi.

Müdür Hakan Gönen’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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