Müdür Gönen göreve başladı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’ün emekli olması sonrası yerine atanan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, görevine başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen müdürlük binası girişinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban tarafından karşılandı. Müdür Gönen makamına geçmeden önce kurumda bulunan personellerle tek tek tanışarak onlarla sohbet etti. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Çoban’dan görevi devralan Hakan Gönen, “Bu gün itibariyle Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladım. Adıyaman halkımıza ve eğitim camiasına saygılarımı sunuyorum. Adıyaman eğitimine, geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak adına bizleri bu göreve layık görenlere şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.