Otomobil refüje çarpıp tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman’da otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Halit Yöyen (31) idaresindeki 42 AYR 71 plakalı Renault marka otomobil, AdıyamanŞanlıurfa karayolunun Kuyulu mevkiinde refüje çarparak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Halit Yöyen olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Ceylan Bulut (42), Eda Hizmetçi (22) ve 2 yaşındaki Çiğdem Yöyen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ile jandarma ve polis trafik bölge ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerince de yaralılara müdahale edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Halit Yöyen’in ehliyetinin olmadığı ve cenazesinin ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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