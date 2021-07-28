Müdür Ergüder, Başkan Akbilek ile bir araya geldi

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Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ile bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Ergüder'i, İGD Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve Başkan Yardımcısı Hacı Çeliker ve yönetim üyeleri karşıladı. Müdür Ergüder, Adıyaman’da gazetecilerin çalışmaları hakkında ve derneğin faaliyeti hakkında bilgiler aldı. Müdür Ergüder yakın zamanda kurularak faaliyete geçen Adıyaman İnternet Derneğinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Mehmet Cihan Akbilek ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneği olarak emniyet teşkilatının yanında olduklarını söyledi.

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