Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömer Tekin idaresindeki 49 AAJ 317 plakalı Tofaş marka otomobil, Adıyaman Tut Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Ömer T. ile araçta bulunan Nurettin V. yaralandı. Tut ilçe merkezinden gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan her iki yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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