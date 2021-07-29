Parklara huzur denetimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde bulunan parklarda denetim yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan parklarda denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üst aramalarını gerçekleştirirken ailelerle de sohbet ederek kendilerinden taleplerinin olup olmadığını sordu. Polis ekiplerinin denetimlerinden oldukça memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.