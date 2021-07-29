Adıyaman Belediyesinden eğitime destek

Adıyaman Belediyesi, eğitimöğretim yılının sona ermesiyle birlikte ihtiyaç duyan okulların ihtiyaçlarını gidermeye başladı.

Pandeminin gölgesinde bir açık bir kapalı şekilde tamamlanan 20202021 eğitimöğretim yılının sona ermesi ile okullardan gelen destek taleplerini karşılamaya başlayan Adıyaman Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu’nun çevre düzenlemesini gerçekleştirdi. Adıyaman’ın birçok mahallesine asfalt götüren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren okul yönetimi Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

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