2021 Yılı üçüncü il istihdam toplantısı yapıldı

Adıyaman’da il düzeyinde istihdamın artırılarak işsizliğin azaltılmasına yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı üçüncü toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Daştan, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya’nın bir önceki toplantıda alınan kararların ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile başlayarak, 2021 yılı için hazırlanan eğitim planı ile istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik uygulanacak programlara dair Vali Mahmut Çuhadar ve kurul üyelerini bilgilendirmesi ile devam etti.

Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, işgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve meslek liselerini daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla, Adıyaman merkez ve ilçelerinde Meslek Liselerinde yeni meslek dalları açıldığını söyledi.

Vali Çuhadar, “Engelli ve eski hükümlülerin kendi işin kurmasına yönelik sunmuş oldukları projeler kurulca kabul edilmiştir. Projeler doğrultusunda engelli ve eski hükümlü bireylerin kendi işini kurmaları için hibe desteklerinde bulunulacaktır. 2021 yılı OcakHaziran döneminde 182’si Mesleki Eğitim Kurs Programı ve 368’i işbaşı eğitim programı olmak üzere toplam 550 işgücü eğitim kurs programı açılmış, bu programlara 2 bin 176’sı erkek, 3 bin 866’sı kadın olmak üzere toplam 6 bin 42 kişi katılmıştır. 2021 yılı haziran ayı sonu itibariyle aktif İşgücü Hizmetleri ve Toplum Yararına Programlar kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı, 65 Milyon 970 Bin Türk Lirasıdır. İl İstihdam ve mesleki eğitim kurulu kararları doğrultusunda 2021 yılı içerisinde işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığındaki toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi, kurul üyelerinin görüş alışverişinde bulunulması, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

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