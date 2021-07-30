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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boğulmalara karşı broşürlü uyarı

İHA

Boğulmalara karşı broşürlü uyarı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son günlerde artan boğulma vakalarına karşı vatandaşlara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yükseldiği Kahta’da, baraj göletleri ve su kanallarında yüzmenin yasak olduğunu vatandaşlara anlatmak için çalışmalarını artırdı.
İl genelinde ve Kahta’da artan boğulma vakalarına karşı vatandaşlara dağıtılan uyarı broşürlerinde, “Tek başınıza yüzerken sürat motorlarına dikkat ediniz. Tekne kullanıyorsanız, cankurtaran yeleği giyin. Şaka niyetiyle de olsa, hiç kimseyi habersiz suya itmeyin. Su ile vücudunuz arasındaki ısı farkı çoğu zaman fenalaşmanıza ve paniğe kapılarak boğulmanıza sebep olabileceği için suya birden dalmayın. Yüzerken küçük çapta da olsa, fenalık hissettiğiniz zaman sudan çıkın. Sulama kanallarında, barajlarda ve göletlerde yüzmeyin. Boğulmak üzere olan ve çırpınan birini gördüğünüz zaman, bu konuda tecrübeniz yoksa kurtarmak için gitmeyin. Zira boğulmak üzere olan kazazede, can havliyle size tutunmaya çalışacak ve sizin de kendisi ile birlikte boğulmanıza sebep olabilecektir.
Ülkemizde çok sayıda ırmak, baraj, göl ve gölet vardır. Bu su kaynaklarının tuzluluk oranı sıfır veya sıfıra yakın olup suyun kaldırma kuvveti düşüktür. Ayrıca; baraj, göl ve göletlerin dibinin balçık olması, ırmakların da girdapları çok tehlike arz ederken yüzme bilinse dahi boğulma riskini arttıran unsurlardır. Pek çoğu yüzme bilen insanlar, dibini görmediği suya girerek, hem kendi hayatını kaybediyor, hem de geride kalanlara unutulmaz acı ve kederler yaşatıyor. Tanımadığınız bir suda tek başına yüzmeyin. Zeminini bilmediğiniz bir suya tepe üstü atlamayın. İyi bir yüzücü olduğunuzu ispatlamaya çalışmayın. Tehlikeli numaralar yapmaktan ve uzaklara açılmaktan kaçının. Deniz yatağı ve deniz simidi gibi içi hava doldurulmuş plastik yüzücülere güvenmeyin, kendinizi denizin kucağına bırakmayın. Çünkü farkında olmadan rüzgar ve akıntı, plastik yatağı veya botu açığa sürükleyebilir” ifadelerine yer verildi.
Halkın, boğulma vakalarına karşı bilinçlenmesi adına yapılan örnek bir davranış olduğunu belirten vatandaşlar ise uyarı broşürlerini dağıtan emniyet personellerine teşekkür etti.

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