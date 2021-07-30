PKK´ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenerek yakalanan A.E., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne finans desteği sağladığı belirlenen A.E.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan A.E. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-07-30 14:08:21



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