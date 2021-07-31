Parfüm hırsızlığı kamerada

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişinin müşteri gibi girdiği markette deneyip beğendiği parfümleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi´nde meydana geldi. Bir markete giren kişi, kozmetik reyonunda deneyip beğendiği parfümleri cebine koyup çıktı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra parfümlerin çalındığını fark eden çalışanlar, polis ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izleyip şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-07-31 14:59:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.