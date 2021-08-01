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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

İHA

Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Korkmaz (71) idaresindeki 02 DB 697 plakalı traktör, tarla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada traktörün altında kalan Bayram Korkmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Korkmaz, kaldırıldığı Besni Devlet Hastanesi’nde bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayram Korkmaz’ın 10 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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