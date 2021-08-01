Kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Adıyaman’da su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Örenli Mahallesi'nde Yaşar Sitil’e ait bir keçi, kapağı açık unutulan su kuyusuna düştü. Yaklaşık 4 metre derinliğinde olan su kuyusuna düşen keçiyi kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kuyuya merdiven indirdi. İtfaiye ekipleri merdiven ve halat yardımıyla kuyuya düşen keçiyi kurtardı.

Herhangi bir yarası bulunmayan hayvan, kurtarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

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