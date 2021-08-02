‘Orman yangını var’ ihbarı itfaiyeyi alarma geçirdi

Adıyaman’da, ‘Orman yangını var’ ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti. Bütün ormanlık alanı kontrol eden itfaiye ekipleri, herhangi bir yangınla karşılaşmadı.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde çıkan rüzgar ile birlikte Karadağ Ormanlık alan üzerinde toz bulutu oluştu. Tozu görerek duman sanan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Orman yangını ihbarını alan ekipler, kısa sürede belirtilen bölgeye geldi. Ekipler, belirtilen noktada yangın göremeyince bu defa ormanlık alan çevresini ve içerisini kontrol etmeye başladı.
Her hangi bir yangın ile karşılaşmayan itfaiye ekipleri normale döndü.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.