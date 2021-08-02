‘Orman yangını var’ ihbarı itfaiyeyi alarma geçirdi

Adıyaman’da, ‘Orman yangını var’ ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti. Bütün ormanlık alanı kontrol eden itfaiye ekipleri, herhangi bir yangınla karşılaşmadı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde çıkan rüzgar ile birlikte Karadağ Ormanlık alan üzerinde toz bulutu oluştu. Tozu görerek duman sanan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Orman yangını ihbarını alan ekipler, kısa sürede belirtilen bölgeye geldi. Ekipler, belirtilen noktada yangın göremeyince bu defa ormanlık alan çevresini ve içerisini kontrol etmeye başladı.

Her hangi bir yangın ile karşılaşmayan itfaiye ekipleri normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.