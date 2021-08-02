Adıyaman'da ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı

Adıyaman Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda il genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Son zamandalar Türkiye’nin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları sonrası Adıyaman Valiliği tarafından olası bir orman yangına karşı il genelindeki ormanlık alanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı duyuruldu. Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Adıyaman ilimizde oluşan meteoroloji şartları dikkate alınarak ormana giriş çıkışları kontrol altına alma ihtiyacı doğmuştur. Buna göre, ilimizde piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahipleri kontrollü şekilde giriş çıkış yapacaktır. İş sahipleri en yakın orman işletme şefliğine bilgi verecektir. Bu karar il ve ilçelerde belediyelerce, köylerde ise ilçe müftülüklerce halka duyurulacaktır. Tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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