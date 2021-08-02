Toplanan kalem setleri dezavantajlı öğrencilere verilecek

Adıyaman Gençlik Merkezi, yapılan KPSS sonrası topladıkları kalemleri köy okulunda ve merkezde okuyan dezavantajlı öğrencilerine gönderecek.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezinde görevli liderler ve gönüllüler, Adıyaman Üniversitesi kampüsünde KPSS’ye giren kişilerden sınav sonrası kalem setlerini tek tek toplayarak aldı. Gençlerin İyilik Ağacı Projesi Genç Dönüşüm faaliyeti kapsamında her sınav sonrası toplanan kalemler köy okullarında okuyan, merkezde yaşayan dezavantajlı çocuklara ulaştırılacağı vurgulandı.

Kent genelinde birçok çalışmaya imza attıklarını söyleyen Gençlik Merkezi Müdürü Hakan Sayın, yapılan sınavlar sonrası toplanan kalem setlerinin köy okullarındaki ve merkezde yaşayan dezavantajlı çocuklara verileceğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

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