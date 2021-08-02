Motosiklettin çarptığı çocuk yaralandı

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Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı önünde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşlarındaki Meryem Poyraz’a, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir motosiklet çarptı. Küçük kız çarpmanın etkisi ile yaralanırken motosiklet sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı. Yaralı Meryem Poyraz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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