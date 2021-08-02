Adıyaman Belediyesinden öğrencilere ödüllü sınav

Daha önce LGS’ye ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz online tekrar kampı düzenleyen Adıyaman Belediyesi, bu kez PYBS Bursluluk Sınavına girecek olan öğrenciler için ücretsiz eğitim kampı ödüllü bir sınav düzenledi.

Daha önce, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerin son eksiklerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla ücretsiz online tekrar kampı düzenleyen Adıyaman Belediyesi, şimdi de 6. sınıftan 7. sınıfa geçen ve 7. sınıftan 8. sınıfa geçerek PYBS bursluluk sınavına girecek olan öğrencilerin katılabildiği bir ödüllü deneme sınavı düzenledi.

Başarı sıralamasında olan ilk 40 öğrenciye bursluluk sınavına yönelik ücretsiz hazırlık eğitimi ödüllü sınav Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yapıldı. Sınava öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

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