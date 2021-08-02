Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı



Taha AYHAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Subatan mevkiinde meydana geldi. Adıyaman yönüne ilerleyen Burak Timuçin yönetimindeki 06 KH 602 plakalı otomobil ile Aziz Doğan'ın kullandığı 44 ABY 321 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobillerde bulunan Nuray Doğan ve Zeynep Bakırcı olay yerinde hayatını kaybederken, Burak Timuçin, Aziz Doğan, Burçin Doğan ve Efe Doğan ve Onur Doğan da yaralandı. Yaralılar, sıkıştığı araçlardan çıkarılarak Malatya ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Burak Timuçin doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Taha AYHAN

2021-08-02 22:32:37



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