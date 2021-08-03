İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Hastane Kavşağı'nda İbrahim Öztürk idaresindeki 02 KD 190 plakalı Renault marka otomobil ile Serkan Şahin yönetimindeki 01 BHB 27 plakalı Toyota marka otomobil, hastane kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden İbrahim Öztürk (71) ile otomobillerde bulunan Nazlı Şahin (60) ve Döndü Tekin (54) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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