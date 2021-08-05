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Destici: Kasıtlı olarak orman yakanlar için idam cezası istiyoruz

DHA

Destici: Kasıtlı olarak orman yakanlar için idam cezası istiyoruz


Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Polis veya bir vatandaşımızı şehit eden terörist hangi cezayı alıyorsa ormanı kasıtlı olarak terör örgütünün talimatıyla yakanların da en az o kadar ceza alması gerekiyor. Biz parti olarak bu suçlar için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Adıyaman il binasının açılış törenine katıldı. Hocaömer Mahallesi'ndeki yeni il binasını kurdelesini keserek, hizmete açan Destici, daha sonra partililere hitap etti. Destici, son zamanlarda orman yangınlarının bazılarının sıcak hava, bazılarının elektrik hatlarındaki kopmalardan kaynaklandığını belirtip, bazı bölgelerde ise kasıtlı olarak çıkarıldığını savundu. Destici, "Biz bölgedeki muhtarlarımızla vatandaşlarımızla konuştuk. Bu yangınların bir kısmının aşırı sıcaklardan olduğu dile getirildi. Yine ormanların içinden geçen enerji hatlarının tellerinin kopması ya da aşırı sıcaklıklardan kıvılcımların saçılmasıyla yangınların çıktığını biliyoruz fakat yine bunun yanında art niyetli olmasa bile insan hatasından kaynaklı yangınlar var. Lakin burada bilmemiz gereken bir şey daha var. Bu yangınların bir kısmının da kasıtlı olarak terör örgütünün uzantıları tarafından çıkartıldığını biliyoruz. Başından itibaren bunu söyledik. Şu anda bununla ilgili yakalananlar var, tespit edilenler var. Onlar Türkiye'yi, Türk milletini zora düşürmek için bunu yapıyorlar. Şu anda askerimiz, polisimiz teröre göz açtırmıyor, teröristlere aman vermiyor. Onlar da terör eliyle yapamadıklarını burada ormanlarımızı ateşe vererek, ormanların içinde hayvanlarımızı yakarak, canlarımızı yakarak, intikam almaya çalışıyorlar. Bu da bir terör eylemidir" diye konuştu. 
Orman yakanların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve bu suçlar için idam cezasının getirilmesini istediklerini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:
"Polis veya bir vatandaşımızı şehit eden terörist hangi cezayı alıyorsa ormanı kasıtlı olarak terör örgütünün talimatıyla yakanlar da en az o kadar ceza alması gerekiyor. Bu kişiler en azından müebbet hapis cezası almalı ama biz Büyük Birlik Partisi olarak aslında bu suçlar için idamın getirilmesini istiyoruz. Mevcutta en ağır cezayı almaları gerekiyor ama bir kere daha söylüyorum; belli suçlar için idam cezasının tekrar getirilmesi gerekiyor. Bizim mevcut cezalarımız, ceza kanunlarımızda verilen ceza maalesef suçun yeteri kadar karşılığı olmuyor. Şimdi binlerce, on binlerce ormanı yakacaksın, içinde yüz binlerce canlıyı yakacaksın, onlarca canımızı yakacaksın 5-10 sene yatıp çıkacaksın. Böyle olmamalı ve bunun için idam cezası yeniden getirilmeli."DHA-Politika Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-08-05 15:24:44

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