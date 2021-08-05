Adıyaman'da 5 günde 147 adrese karantina

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Adıyaman Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 5 günde 147 adres karantinaya alındı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgını nedeniyle yeni karantina kararları aldı. İl hıfzıssıhha kurulu tarafından 147 adres için karantina kararı verildi.

Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 147 adreste 10 gün süreyle karantina kuralları uygulanacak.

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