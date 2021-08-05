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Şüpheli yolcunun üzerinden eroin çıktı

İHA

Şüpheli yolcunun üzerinden eroin çıktı

Adıyaman’da bir yolcu otobüsünü durdurarak incelemelerde bulunan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri yolcunun üzerinde eroin maddesi ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, AdıyamanGölbaşı karayolu 10. kilometrede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir yolcu otobüsü durduruldu. İncelemelerde bulunan polis ekipleri R.K. isimli bir yolcunun durumundan şüphelenerek üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda şahsın üzerinden 10 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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