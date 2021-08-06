Gölbaş'nda yabani otları ilaçlıyor

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Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki boş arazi, yol ve kaldırım kenarlarında özellikle bahar ve yaz aylarında yetişen yabani otlara yönelik imha ilaçlama çalışması yapıyor.

Gölbaşı Belediyesi ekiplerince ilçenin 8 mahallesinde yürütülen yabani otla mücadele çalışmalarında, çevre ve insan sağlığı ön planda tutuluyor. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ilçe halkının daha sağlıklı, rahat ve huzur içinde bir yaşam sürdürmeleri için çalıştıklarını belirterek, "Yeşil alanlarda, yol ve kaldırım kenarlarında hızla büyüyen yabani otlar çevre kirliliği açısından sıkıntı oluşturuyor. Biz de düzenli olarak yeşil alanlarımızda yaptığımız ot biçme ve temizlik çalışmalarımızın yanında yabani otların büyüyebileceği tüm noktaları ilaçlıyoruz" diye konuştu.

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