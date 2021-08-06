Kahta’da yeni yollar yapılıyor

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Kahta Belediyesi, eski Adıyaman yolu olarak bilinen Arikent yolunda 15 metre genişliğinde yeni yol çalışmalarına başladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kurban Bayramı'ndan önce başlanan GüneyBatı çevre yolunun KahtaAdıyaman ana yoluna bağlantısını tamamlayacak olan Arikent deresi direk geçiş yolunun çalışmalarına başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nden itibaren başladığımız güneybatı çevre yolumuzun devamı olan Arikent deresi geçişindeki mevcut dar yolun yerine, imar planında yer alan 15 metre genişliğinde direk geçişi sağlayacak olan yeni yol çalışmamız başladı. Bu bölgede yoğun olarak kullanılan ve eski Adıyaman yolu olarak adlandırılan Arikent deresi yolunun dar olması, iki aracın yan yana geçememesi ve keskin virajlı olması dolaysıyla halkımızı büyük ölçüde mağdur ediyordu. Halkımızın bu mağduriyetini gidermek ve şehir içi trafik yoğunluğunu hafifletmek için çalışmalarımıza başladık. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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