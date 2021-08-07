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Adıyaman’da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.



Edinilen bilgilere göre, Ayfer K. idaresinde 02 HA 639 idaresinde Hyundai marka otomobil ile Doğan B. idaresindeki 02 AL 121 plakalı Mercedes marka tır ile Cumhuriyet Mahallesi 1. Çevre Yolu eski Devlet Hastanesi Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı maddi hasarın yaşandığı kazada otomobil sürücüsü Ayfer K., kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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