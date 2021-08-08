Bisiklet hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda bulunan bisikleti çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir binanın içerisine giren kimliği belirsiz şahıs, ilk olarak binanın asansörünü kullanarak katları gezinmeye başladı. Kat boşluklarında herhangi bir şey bulamayan şahıs daha sonra asansörle zemin kata indi. Şahıs merdiven boşluğunda bulunan E.Ö.’ye ait bisikleti soğukkanlı bir tavır ile alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Bir süre sonra durumu fark eden bisiklet sahibi E.Ö., polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince incelemelerde bulunuldu. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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