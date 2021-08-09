Samsat'a hayvan pazarı kazandırılıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde modern hayvan pazarı yapım çalışmalarında sona gelindi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsat ilçesinde ihtiyaç duyulan donatıları ile birlikte modern bir hayvan pazarı inşa ediliyor. Çalışmaların Ağustos ayı içerisinde tamamlanacağı ve hizmete gireceği belirtiliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Samsat Belediye Başkan Vekili İbrahim Işık, ilçede tarım, hayvancılık ve ticaret hacminin artmasına vesile olacak modern bir hayvan pazarı kavuşturulmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Başkan Vekili Işık, "Samsat ilçesinde çok yönlü olarak çalışmalar sürdürülmektedir. Başkanımız Halil Fırat bu anlamda sürekli bir arayış içerisindedir. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Samsat ilçemizde modern bir hayvan pazarı yapılıyor. Bu ay içerisinde tesis hizmete girecek. İlçemiz hayvancılık, tarım ve ticaretin yoğun olduğu ve bölgede tercih edilen bir merkez haline gelmiş olacak. Hayvan pazarımızda hayvan barınakları, kesimhane, lavabolar, çoban evi ve idare kısımlarından oluşuyor. İnşallah bu vesile ile ilçemize bir hareketlilik gelecek, hayvancılık gelişecek, tarım ve yem bitkileri üretimi artacak ve yabancı insanların pazar dolayısıyla ilçemize gelmesi ile esnaflarımızın satışlarında artış olabilecektir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanımız Halil Fırat başta olmak üzere emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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