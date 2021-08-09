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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hürriyet Mahallesi'nde stabilize olan cadde ve sokakların yollarında asfalt döküm çalışmaları sürüyor. Çalışmalarını sürdüren ekipler, mahalle mahalle ilerleyerek yollara sıcak asfalt döküyor.

Fen işleri müdürlüğü yetkilileri ilçe merkezinde asfalt olmayan yol kalmayacak şekilde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

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