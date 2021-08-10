Adıyaman'da otomobil yangını; 3 kişi hastanelik oldu

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Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki 3 kişinin elleri, alevleri söndürmek isterken yandı. Yangın, itfaiye ekibince söndürülürken, 3 kişi ise hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alındı.

Karapınar Mahallesi'nde, Hıdır Bildik (37) yönetimindeki 02 AUU 929 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Otomobilin yandığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangını söndürmeye çalışan araçtaki 3 kişinin elleri yandı. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişi, yanık ünitesinde tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-08-10 15:17:04



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