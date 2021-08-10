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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahkeme yerine ‘tüketici hakem heyetleri’ tercih ediliyor

İHA

Mahkeme yerine ‘tüketici hakem heyetleri’ tercih ediliyor

Hizmet ve mal alımlarında tüketici ve hizmet veren arasındaki anlaşmazlıklar son yıllarda mahkeme yerine ‘tüketici hakem heyetleri’ tarafından çözüme kavuşturuluyor.
Vatandaşlar, her türlü mal ve hizmet alımıyla ilgili, 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu kapsamında tüketici hakem heyeti başkanlıklarına başvuruyor. Tüketici hakem heyetinin süreci kısa sürede sonlandırması ve mahkeme sürecinin biraz daha uzun olması nedeniyle vatandaşlar heyete başvuruyor.
Tüketiciler, 11 bin 300 TL’ye kadar olan mal ve hizmet alımlarında tüketici hakem heyetlerine başvurabiliyor. Adıyaman Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, tüketicinin bilinçlenmesiyle mal ve hizmet alımlarında yaşanan sorunların daha kolay çözüldüğüne dikkat çekti.
Başkanlığını Ticaret İl Müdürlüğünün yaptığı, ticaret ve sanayi odası, belediye, baro ve tüketici derneğinden temsilcisinden oluşan 5 kişinin heyette yer aldığını dile getiren Ömer Uslu, ayda 2 defa heyetin toplandığını dile getirdi.
Adıyaman’da ortalama 23 ayda dosyaların sonuçlandığını dile getiren Uslu, tüketici hakem heyetlerinin mahkemelerin yükünü ciddi manada hafiflettiğini vurguladı.
Abonelik sözleşmesinden, ayıplı elektronik eşyaya, epilasyondan, kredi sözleşmelerine kadar bir çok alanda müracaatlar olduğunu kaydeden Uslu, 2020 yılında yapılan 2 bin 53 başvurudan bin 262’sinin tüketici lehine, 733’inin tüketici aleyhine sonlandığını, 57’sinin ise görevsizlik kapsamında olduğunu söyledi.
2021 yılının Ağustos ayına kadar ise bin 284 başvurudan 750’sinin tüketici lehine, 479’unun tüketici aleyhine olduğunu aktaran Uslu, 55 dosyanın ise görev kapsamı içerisinde olmadığını belirtti.

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