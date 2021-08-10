Şüpheli araçta tabanca ele geçirildi

Tokyo'da bir madalya daha

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği bir araç içerisinde tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesi jandarma bölgesinde denetim yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri H.A., idaresindeki bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancaya el konulurken H.A., hakkında da jandarma ekiplerince işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.