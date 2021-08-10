Adıyaman’da yıldırım yangına neden oldu Adıyaman’da geceyi şimşekler aydınlattı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gökyüzünü çakan şimşeklerin aydınlattığı Adıyaman’da, bahçeye düşen yıldırım yangına neden oldu.



Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi Sait Ağa Camii yanında bulunan 5 katlı binanın bahçesine yıldırım düştü. Yıldırım bahçede yangına neden oldu. Yangın bahçenin yanında bulanan trafoya sıçradı. Mahalle sakinleri yangına ilk önce kendileri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Vatandaşlar çok korktuklarını belirterek, şimşeklerin ardı ardına çaktığını ifade etti.



Bir saatten fazla süre boyunca gök gürültülü devam eden şimşekler vatandaşlarda korkuya neden oldu. Geceyi aydınlatan şimşekler daha sonra yıldırım olup düştü. İl genelinde birçok noktaya şimşek düştüğü öğrenildi. Şimşekler daha sonra yerini yağmura bıraktı.

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