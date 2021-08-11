İskeleden düşen işçi yaralandı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Adıyaman’da yapımı devam eden bir inşaatın iskelesinden dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis mahallesinde yapımı devam eden 4 katlı bir binanın 1.katındaki iskelede çalışan Hafari Taşkın isimli işçi, çalışma esnasında dengesini kaybederek aşağıya düştü. Düşerek yaralanan Taşkın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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