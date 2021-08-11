Belediyeden su israfına alternatif çözüm arayışı

Adıyaman Belediyesi, şehir merkezindeki park ve bahçelerde kullanılacak sulama suyu için birçok noktada su kuyusu açtı.

Şu sıralar mevsimden dolayı azalan su kaynaklarında yaşanan ve gelecekte de ciddi bir hal alması öngörülen su sorunu için çeşitli tedbirler alan Adıyaman Belediyesi, yeni projeleri de hayata geçirmeye devam ediyor. Daha önce vatandaşa suyu tasarruflu kullanması konusunda uyarılarda bulunan belediye yetkilileri, şimdi de belediyenin park ve bahçelerde kullanacağı sulama suyu için şehrin birçok noktasında yeni kuyular açtı. Atatürk Bulvarı üzerinde açılan su kuyularını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaşam kaynağı olan suyun tüketimi konusunda daha duyarlı olunması gerektiği dile getirdi.

Başkan Kılınç, “Yaz mevsimi ile birlikte su kaynaklarımızda meydana gelen azalmadan dolayı şu sıralar ciddi şekilde sıkıntı yaşıyoruz. Dünyamız için bu sorunun ilerleyen süreçte daha da artacağı öngörülüyor. Bunun için Adıyaman Belediyesi olarak bir dizi çalışma gerçekleştirerek tedbirlerimizi almaya başladık. Bunlardan bir tanesi olan şehir merkezindeki park ve bahçeleri sulama işinde kullanılacak olan su için birçok noktada su sondajı yaptırarak yeni kuyular açtık. Bu tür çalışmalarımız bundan sonrada devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.