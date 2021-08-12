Gölbaşı’nda 53 adres karantina altına alındı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Covid19 tedbirleri kapsamında 53 adres karantina altına alındı.

Gölbaşı ilçe merkezinde Korona Virüs (Covıd19) test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alındı. Alınan karar ile 53 farklı adreste toplam 127 kişi karantinaya alındı.

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