Adıyaman’ın tarihi yerlerini görmeyen kalmayacak

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan etkinlikler sayesinde ilin tarihi ve turizm alanlarını görmeyen kalmayacak.

Adıyaman’ın tarihi ve turizm alanlarının tanıtılması amacıyla Adıyaman Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan 33 mahallede ikamet eden vatandaşlar düzenlenen etkinliklerle geziye çıkarılmaya başlandı. Her hafta bir mahallenin çıkarılacağı geziler kapsamında Perre Antik Kenti, Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi, Karakuş Tümüllüsü, Cendere Köprüsü, Kahta Kalesi, Arsemia ve Nemrut Dağı’nı gezecek. İlk olarak Cumhuriyet mahallesiyle başlanılan gezi programı kapsamında, mahallede yaşayan 60 kişi katılım gösterdi. Tamamen ücretsiz olan gezi programının startı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Mahalle Muhtarı Abdulrahim Aydın tarafından verildi. Oldukça güzel bir etkinlik olduğunu söyleyen mahalle sakinleri Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür etti.

Sosyal belediyeciliğe oldukça önem verdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Müthiş bir antik kültüre sahibiz. Hititlerden gelen yaklaşık 20 küsür bir medeniyete ev sahipliği yapmış kültüre sahibiz. Dolayısıyla öncelikle bizim kendi hemşehrilerimizin bu alanları ziyaret etmelerini istiyoruz. Böyle güçlü bir kültürü önce bizim tanımamız lazım ki başkasına da tanıtabilelim. Bu anlamda hemşehrilerimiz çok memnunlar ve oldukça mutlu oldular. Tabi onlarında ihtiyaçlarını karşılamak koşuluyla bu geziyi düzenliyoruz” diye konuştu.

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