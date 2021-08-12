Adıyaman’da yol kenarına döşenen EYP patlatıldı

Adıyaman’da daha önceki yıllarda gömüldüğü tahmin edilen el yapımı patlayıcı (EYP) jandarma tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen arazi arama tarama esnasında EYP görüldü. Adıyaman merkeze bağlı Kömür Jandarma Karakol Komutanlığı mülki sınırları içerisinde bulunan KömürKaşköy köy yolu kenarındaki kayalık arazide toprağa gömülü vaziyette PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü tarafından daha önceki yıllarda toprağa gömdükleri ve üzerinde iki adet kablo bulunan EYP düzeneği olduğu değerlendirilen malzeme fark edildi.

Jandarma ekipleri güvenli bölge oluşturarak, yolu trafiğe kapattı. Adıyaman Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı PAMİT unsuru tarafından güvenli ve kontrollü bir şekilde yerinde imha edildi.

Patlamanın ardından yol trafiğe açıldı.

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