Otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı: 4 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kaldırımda duran gençlerin arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı. Gençlere çarpan otomobil bir bahçe duvarına çarparak dururken sürücü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 02 NA 007 plakalı Renault marka otomobil, Yeşilyurt mahallesi 2188 Sokak içerisinde kontrolden çıkarak kaldırımda duran Enes Yardım, Faruk Fidan, Gazi Ekinci ve Ferhat Vural’a çarptı. Meydana gelen kazada 4 genç yaralanırken, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ise bir ikametin bahçe duvarına çarparak durabildi. Sürücü kaza sonrası aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Enes Yardım, Faruk Fidan, Gazi Ekinci ve Ferhat Vural ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kazada yaralanan gençlerin düğüne gitmek için kaldırımda bekledikleri öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, 4 kişiyi yaralayan ve olay yerinden kaçan kimliği belirsiz sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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