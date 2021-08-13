Otomobiliyle kaldırımdaki 4 kişiye çarptı, aracı bırakıp kaçtı

Yangın ve sellerden zarar görenler için yardım kampanyası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 4 yayaya çarptı. Otomobilin sürücüsü aracı terk edip kaçarken, yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 02 AN 007 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Gazi Ekinci, Enes Yardım, Faruk Fidan ve Ferhat Varol'a çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracı terk edip kaçarken, yaralılar ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-08-13 19:17:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.