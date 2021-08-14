Adıyaman'da uyuşturucuya 2 gözaltı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu otomobilde yapılan aramada, 275 sentetik hap ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan otomobil arandı. Polis ekiplerince otomobilde 275 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el koyulurken, otomobildeki S.C. ve U.Ö. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-08-14 13:56:08



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