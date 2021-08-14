Adıyaman’da uyuşturucu hap ele geçirildi

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Adıyaman’da polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile 275 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı.

Araç ve araçta bulunan, S.C. ve U.Ö. isimli şahısların üst aramasında değişik markalarda 275 adet sentetik ecza hapları ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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