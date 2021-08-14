Kurutmaya bıraktıkları esrarı toplarken yakalandılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da uyuşturucu 2 kişi tarlaya kurutmak için bıraktıkları kubar esrarı toplarken jandarma tarafından yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kahta İlçe Jandarma sorumluluk bölgesinde planlı ve istihbari çalışma neticesinde Salkımbağı Mevkiinde E.Y. ve S.P. isimli şahıslar arazide kurutmak için bıraktıkları kubar esrarı toplarken jandarma operasyon yaptı. Jandarma ekipleri 570 gram kubar esrar ile birlikte şahısları suçüstü yakaladı.

Şüpheli şahısların alınan ifadelerine müteakip serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.