Şehit Hakan Bali’nin Mevlid-i şerifi okundu

Irak’ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Şimşek operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, şehadetinin üçüncü gününde Mevlidi Şerifle anıldı.
Şehit Hakan Bali’nin Baba ocağı Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyünde düzenlenen mevlid programına şehidin ailesi başta olmak üzere Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, STK Temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.
Mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura’nı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Şehit Hakan Bali ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.
Okunan Mevlidi Şerifin ardından Vali Mahmut Çuhadar, Şehit Hakan Bali’nin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek, yalnız olmadıklarını ve devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.